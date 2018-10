Maureen Bisilliat debate sobre suas obras

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



15/10/2018 | 07:12



Fotógrafa naturalizada no Brasil, Maureen Bisilliat construiu repertório registrando paisagens, tradições e costumes do País. As suas fotografias, no entanto, se destacam pelo diálogo que a autora estabelece com obras de escritores clássicos, como João Guimarães Rosa e Euclides da Cunha. É justamente esse trabalho que está em exposição no Instituto Moreira Sales (Avenida Paulista, 2.424), em São Paulo, com a mostra Fotografia e Literatura nos Livros de Maureen Bisilliat. Para completar, ainda no local, a fotógrafa participará de debate gratuito aberto ao público quinta-feira, às 19h30.

A conversa será acerca das etapas envolvidas nas concepções dos livros de Maureen, desde a edição até impressão das imagens. Em suas obras, a imagem caminha junto com o texto não apenas de forma ilustrativa, mas a complementar e criar outra visão do que foi lido. Em suas publicações, a autora seleciona trechos de obras de renomados escritores e os combina com um ensaio visual já existente ou produzido especialmente para aquele próprio texto.

Desde 2003, a obra completa de Maureen faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles. São, ao total, 16.251 imagens.