Na reedição da semi da Copa, Croácia e Inglaterra empatam com portões fechados

12/10/2018 | 18:06



Três meses depois do emocionante duelo pela semifinal da Copa do Mundo, decidido apenas na prorrogação, Croácia e Inglaterra se reencontraram nesta sexta-feira em um cenário bem diferente. Pela Liga das Nações, nova competição da Uefa que tenta ganhar os fãs na Europa, e com portões fechados, as equipes também não repetiram o desempenho daquele dia 11 de julho e empataram por 0 a 0 em Rijeka.

A entrada da torcida foi proibida nesta sexta graças a uma punição da Uefa à Croácia, por causa de uma suástica desenhada em campo, no estádio em Split, no confronto diante da Itália em junho de 2015.

A falta de torcida combinou bem com o futebol apresentado pelas equipes, que decepcionaram. Se há três meses a Croácia garantiu vaga em sua primeira decisão da Copa do Mundo - ficaria com o vice - com o triunfo por 2 a 1 na prorrogação, desta vez pouco produziu e viu Luka Modric, craque daquele torneio e eleito o melhor do mundo, apagado.

O resultado foi péssimo para as duas equipes, que somam apenas um ponto no Grupo 4 da Liga A, a primeira divisão do torneio europeu, enquanto a Espanha lidera com seis e está perto da classificação às semifinais, a duas partidas para o fim da primeira fase. Na segunda-feira que vem, os ingleses visitam os espanhóis em Sevilha, enquanto os croatas recebem a Jordânia para amistoso em Rijeka.

BÉLGICA VENCE - Ainda nesta sexta pela Liga das Nações, a Bélgica fez a sua parte e derrotou a Suíça. Terceira colocada da Copa do Mundo, a seleção contou com atuação inspirada de Romelu Lukaku, autor de dois gols, para vencer o adversário por 2 a 1, em Bruxelas, e manter os 100% de aproveitamento no torneio.

O atacante do Manchester United mostrou estar em seus melhores dias no início do segundo tempo, quando aproveitou assistência de Meunier para abrir o placar. Gavranovic deixou tudo igual aos 30 minutos, mas, aos 38, Mertens encontrou Lukaku, que selou o resultado.

Com o resultado, a Bélgica assumiu a liderança isolada do Grupo 2 da Liga A, com seis pontos, três á frente da própria Suíça, enquanto a Islândia aparece com zero. Na segunda-feira, islandeses e suíços se encaram em Reykjavik. Já os belgas pegam a Holanda na terça, em amistoso.

OUTROS RESULTADOS - Pela Liga B, no Grupo 3, a Áustria recebeu a Irlanda do Norte e venceu por 1 a 0. Na Liga C, triunfos por 1 a 0 da Finlândia sobre a Estônia e da Grécia diante da Hungria. Por fim, na Liga D, a Bielo-Rússia também fez 1 a 0 sobre Luxemburgo e a Moldávia bateu San Marino por 2 a 0.