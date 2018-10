Vida dedicada ao próximo

Vanessa Soares



13/10/2018 | 07:06



Francisco Bernadone nasceu em Assis, na Itália, em 1182. Jovem de família rica, era vaidoso e orgulhoso, filho de comerciante de tecidos. Aproveitou a vida da maneira como quis em meio à vida boêmia, até decidir se alistar para lutar na guerra de Perugia (41 a.C. a 40 d.C.) para defender seu país, ser ferido gravemente e se tornar refém.

Na prisão, conheceu Frei Leão, que lhe recebeu com amor incondicional, mudando, assim, sua maneira de ver a vida e as pessoas ao seu redor. Decidiu, então, se dedicar aos pobres e doentes, distribuindo toda mercadoria de seu pai aos mais necessitados. Sendo deserdado, entregou-se definitivamente à vida religiosa, dedicando-se aos animais, ao meio ambiente e aos enfermos.

Sua história de vida é fonte inesgotável de inspiração – tanto que o grupo de teatro São Francisco de Assis adaptou a história de outubro de 1226 e ele foi canonizado em 16 de julho de 1228 por Gregório IX – e agora essa trajetória santa foi para os palcos em forma de musical no espetáculo Francisco, o Pobre de Assis, que chega hoje ao Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano, a partir das 20h. “Apresentamos o espetáculo pela primeira vez no fim de junho, no Teatro Bibi Ferreira (na Capital). Foram três sessões esgotadas e agora decidimos trazer para São Caetano para ajudar a Paróquia São Francisco de Assis e movimentar o mês do padroeiro”, conta Eduardo Assoni Duran.

O apresentação será beneficente e todo dinheiro arrecadado será revertido para a paróquia. Com direção de Diego Lima, que também é responsável pelo texto, roteiro, músicas e coreografias, a trama conta com leveza a trajetória de Francisco, sem deixar de lado os momentos dramáticos de sua vida durante a guerra, prisão, conversão e morte.

O elenco é formado por 35 atores e bailarinos. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira) e estão à venda na Paróquia São Francisco (Rua Silvia, 159), na Sonora Studio (Rua Taipas, 635), Livraria Mãe Intecessora (Av. Paraíso, 927) e na Livraria Mãe Imaculada (Rua Carlos de Campo, 96).