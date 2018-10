Moody´s eleva rating de Portugal a Baa3 e país volta a ser grau de investimento

12/10/2018 | 17:48



A agência de classificação de risco Moody´s elevou o rating de Portugal de Ba1 para Baa3 e alterou a perspectiva de positiva para estável. Com a mudança, Portugal volta a ser classificado como grau de investimento.

Em nota, a Moody´s informa que dois aspectos direcionaram a melhora na nota de risco do país: a tendência de redução gradual e sustentada da dívida do governo, com limitado risco de reversão, e a ampliação dos fatores promotores de crescimento, com melhora estrutural da posição externa do país, que aumentaram a resiliência da economia.