Calógeras: uma homenagem do Semasa

A passagem do ministro João Pandiá Calógeras (Rio de Janeiro, RJ, 1870 – Petrópolis, RJ, 1934) pelo Grande ABC é citada por Roberto Simonsen no livro Calógeras Por Ele Mesmo, escrito em 1934.

Em outro livro – Ideias Políticas de Pandiá Calógeras, organizado por Francisco Iglesias e editado pelo Senado em 1987 – a informação é que o engenheiro não apoiou a candidatura de Artur Bernardes (1922-26). Por causa disso, deixou o ministério incompatibilizado com a política de Minas Gerais, que representava na Câmara Federal. Foi perseguido pelos desafetos políticos, vigiado por esbirros policiais. Sofreu desconsiderações sucessivas. Resolveu, então, aceitar encargos no campo da indústria privada, o que explica sua vinda à região.

Calógeras foi ministro da Agricultura entre 1914 e 1915; ministro da Fazenda de 1915 a 1917. E ministro da Guerra de 1919 a 1922. Escreveu vários livros, que podem ser encontrados na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

No Grande ABC, o nome de Pandiá Calógeras foi dado, em 1944, à estação elevatória do serviço de águas edificada na Vila Dora, em Santo André, hoje órgão do Semasa.

Região apoia Julio Prestes

Papos de um fim de semana, na crônica de Guido Fidelis, publicada pelo Diário em 13 de outubro de 1988 e que republicamos no Facebook da Memória – acessem o endereço acima.

Manchete – Indústria reage em São Paulo e cresce 4,3% em agosto Celebração – A etapa brasileira da turnê que comemora 40 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Grandes nomes artísticos se apresentam em São Paulo, entre eles Sting. O chamado Show da Anistia teve concerto com os astros entoando uma canção de Bob Marley. Milton Nascimento presente. Automóveis – Aberto o 15º Salão no Anhembi. Saúde – Hospital Nardini, de Mauá, começa a atender portadores da Aids. Informática – Uemura investe 45 milhões de cruzados em automatização.





Em 13 de outubro de...

1918 – O Museu Paulista (ou Museu do Ipiranga) inaugurava novas coleções de documentos e ilustrações, relembrando fatos da história de São Paulo, de 1562 ao século 18. Vinte e seis quadros foram expostos, a óleo e a pena, focalizando aspectos da velha Capital. Entre os autores, Benedicto Calixto, J. Wast Rodrigues, Alfredo Norfini e Augusto L. de Freitas Está exposto fac-simile de trecho da carta de Anchieta comunicando a seu provincial a fundação do colégio e missão de Piratininga, em 1554. Affonso de E. Taunay era o diretor do Museu Paulista. Nota – Será que entre as aquarelas de Alfredo Norfini estava o casarão do Caminho do Mar que serviu de pouso a Dom Pedro I? n A guerra. Do noticiário do Estadão: os alemães retiraram-se desordenadamente da França 1928 – Vangelista Bazani, o Gili, nasce no Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Veio para Santo André em 1939. Fotógrafo e pesquisador da memória. Deixou um acervo impressionante de fotos dos pontos periféricos do Grande ABC, a partir dos anos 1940.

