Regina Duarte visita Bolsonaro e posa para foto com candidato do PSL

12/10/2018 | 17:08



A atriz Regina Duarte visitou o presidenciável Jair Bolsonaro ( PSL) no Rio, mostrou uma foto publicada pelo candidato em seu perfil no Twitter no início da tarde desta sexta-feira, 12. Ela já vinha demonstrando apoio ao capitão reformado do Exército nas redes sociais, mas esta é a primeira vez que os dois aparecem publicamente juntos.

Em postagens recentes, Regina Duarte vem criticando o Partido dos Trabalhadores (PT) e seu candidato à Presidência, Fernando Haddad.

Em um dos posts que gerou maior repercussão, com mais de 10 mil comentários, a atriz compartilhou na quinta-feira uma imagem com uma comparação entre o salário mínimo, de R$ 954,00, e a "bolsa presidiário", de R$ 1.319,18 e em seguida questionou: "Tem certeza que o PT sabe governar?."

Este post recebeu comentários da atriz Patrícia Pillar, que se posiciona contra Bolsonaro. "Mas você acha que a solução neste momento é votar em um candidato que nunca administrou uma rua sequer? Que se apresenta como salvador da pátria, mas não tem o menor conhecimento sobre economia, saúde e educação? A apologia à violência que ele prega só nos trará ainda mais violência", comentou ela.

A foto com Regina Duarte postada por Bolsonaro já vem gerando repercussão. "Toda administração que eu tinha pela Regina Duarte acabou", ressaltou um internauta.

Outro internauta relembrou que, em 2002, a atriz alertou, às vésperas da eleição que elegeria Luiz Inácio Lula da Silva, sobre o medo que tinha do PT. "Ela foi massacrada naquela época. Mas o tempo mostrou que Regina Duarte estava certa desde o início!!!"

Em menos de 50 minutos de postagem, a foto recebeu 15 mil curtidas e foi compartilhada 2,7 mil vezes no Twitter.