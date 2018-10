Estradas no feriado em SP

12/10/2018 | 15:48



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) estima que, aproximadamente, 1,8 milhão de veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral e ao interior de São Paulo nesse 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida.

A Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, prevê a descida de 220 mil a 360 mil veículos em direção à Baixada Santista. Nesta tarde, a Rodovia dos Imigrantes tem 16 quilômetros de lentidão, sentido litoral, e a Anchieta conta com 13 quilômetros de lentidão.

Na Rodovia dos Tamoios, uma interdição de todo o trecho de serra causa transtornos e mais de 20 quilômetros de congestionamento para quem vai ao litoral.

Confira, a seguir, as condições das estradas:

Sistema Anchieta-Imigrantes

Há congestionamento de 16 quilômetros, sentido litoral, do km 24 ao km 40 da Imigrantes. Na Anchieta, a lentidão de 13 quilômetros se concentra do km 27 ao km 40. Nas demais rodovias, o tráfego flui normalmente. A Ecovias implantou a Operação Comboio Interligação e a Operação Descida. A subida ocorre pela Imigrantes norte.

As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega apresentam tráfego normal.

Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A Ayrton Senna amanheceu com trânsito normal após apresentar lentidão devido a excesso de veículos durante toda a noite de quinta-feira, 11, e sexta-feira, 12. Na Carvalho Pinto, há lentidão de cinco quilômetros, sentido interior, do km 129 ao km 134. A previsão da Ecopistas é de que entre 852 mil e 924 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, de 11 a 14 de outubro.

A rodovia Hélio Smidt e a Interligação SPI 117/060 apresentam tráfego normal.

Fernão Dias

Os 570 quilômetros de extensão da via têm tráfego bom nos dois sentidos (Belo Horizonte e São Paulo).

Régis Bittencourt

O tráfego é bom ao longo de toda a extensão da via.

Presidente Dutra

O trânsito é normal em toda a via. A CCR NovaDutra estima que devem deixar São Paulo, pela rodovia, cerca de 274 mil veículos, entre meia-noite de quinta, 11, e meia-noite de sexta-feira, 12.

O horário de pico na saída de São Paulo nesta sexta-feira, 12, é entre 6 horas e 19 horas, com previsão de 7,5 mil veículos por hora. Na volta para a cidade, o tráfego intenso deve ser no domingo, 14, das 12 horas às 22 horas, com previsão de 8.600 veículos por hora.

Castelo Branco

O trânsito é normal em toda a via. A rodovia apresenta tráfego proibido para caminhões no sentido capital do km 129 ao KM 13 das 14 horas à 1 hora. A CCR ViaOeste estima que cerca de 510 mil veículos passem pelo Sistema Castello-Raposo entre meia-noite de quinta-feira, 11, e meia-noite de domingo, 14.

Tamoios

O trecho de serra permanece interditado devido a chuvas fortes, quedas de barreira e risco de novas quedas. Segundo a concessionária, a liberação depende de uma avaliação do trecho, condições climáticas e uma situação segura aos usuários.