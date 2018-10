Comunidade do Jardim Stella promove festa do Dia das Crianças

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



12/10/2018 | 15:13



Moradores do Jardim Stella, em Santo André, realizam até as 17h deste sábado a quinta edição da festa do Dia das Crianças organizada pela própria comunidade. A entrada é gratuita.

Além de distribuição de 1.200 brinquedos, programação prevê corte de cabelo, apresentação musical e muita diversão para as crianças com brinquedos infláveis, cama elástica, além de piscina de bolinhas.

No cardápio da festa, 2.000 cachorros-quentes, 200 lanches de linguiça, 40 fardos de refrigerantes. Todos itens foram arrecadados nos últimos três meses pela própria comunidade.

O endereço é Rua Pereira Coutinho, 281, no campo de futebol do Jardim Stella.