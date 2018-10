Primeiro trailer da versão live-action de Aladdin é lançado

12/10/2018 | 15:10



Acaba de ser divulgado o primeiro trailer da live-action do clássico filme Aladdin! Liberado pelos estúdios da Disney nesta sexta-feira, dia 12, o vídeo possui um pouco mais de um minuto e mostra, brevemente, um dos principais momentos do filme.

Ao som instrumental de Noite da Arábia, de primeira nos deparamos com o reino onde a história acontece em meio a um deserto de areia. Logo, o foco muda e somos transportados para a entrada da caverna misteriosa onde o protagonista, Aladdin, encontra a lâmpada mágica.

Até agora, o único personagem que apareceu no trailer é o próprio Aladdin - interpretado pelo ator Mena Massoud, nascido no Egito. Porém no elenco contaremos com a presença de Will Smith, como o gênio da lâmpada, além de Naomi Scott dando vida à princesa Jasmin e, também, Marwan Kenzari como o vilão Jafar.

A estreia do filme está prevista para o dia 24 de novembro de 2019.