Outubro Rosa: contra o câncer de mama

12/10/2018 | 14:50



Outubro Rosa é movimento de adesão mundial, com o intuito de conscientizar e alertar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de mama. De acordo com dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres no mundo, inclusive no Brasil. O Inca ainda estima que em 2018 possam existir cerca de 59 mil novos casos da doença. Já com relação aos dados sobre óbitos, o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), informa que o número chega a 14.206 para mulheres e 181 casos para os homens no País. Existem inúmeros tipos de câncer de mama, e eles evoluem em velocidades diferentes. A maioria desses diagnósticos possui bom precedente de cura se identificado no estágio inicial, realizando o tratamento adequado.

Não existe apenas uma única causa para esta doença, mas o mais importante fator de risco é a idade, já que o câncer se manifesta com maior incidência após os 40 anos, e é considerado raro antes dos 35. Além disso, contribuem os fatores ambientais e comportamentais, como obesidade, sedentarismo e consumo de álcool; os fatores hormonais e reprodutivos: menstruação antes dos 12 anos, não gerar filhos, ter a primeira gravidez após os 30 anos, não ter amamentado e fazer o uso de contraceptivos; e os fatores genéticos e hereditários: ter histórico na família de câncer de ovário ou mama antes dos 40 anos. Porém, é importante ressaltar que o indivíduo que apresentar um ou mais fatores de risco não necessariamente desenvolverá a doença.

E para identificar o câncer de mama, o ideal é que a mulher faça avaliações periódicas com seu ginecologista e o autoexame, e fique atenta a pequenos caroços endurecidos, nódulos nas axilas, vermelhidão na pele, checar se possui aspecto de casca de laranja, secreção saindo dos mamilos ou qualquer outra alteração que não pareça normal.

Descobrir o câncer de mama na fase inicial aumenta as chances de cura. O tratamento para a doença dependerá da fase em que ela se encontra, sendo necessária a realização de quimioterapia, radioterapia, até mesmo a cirurgia para a retirada do nódulo, parte ou até mesmo a mama toda. Dependerá sempre da avaliação do médico. O importante é que as pessoas não tenham medo de fazer o autoexame e que conheçam o próprio corpo, para que possam identificar, ainda no início, a doença. Além dos exames habituais, o Inca ainda informa que 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com estilo de vida de hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos, alimentação regrada, peso normal, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e, se possível, amamentar. Cuide-se!

Carlos Alberto Reis Freire é oncologista clínico do HSANP, centro hospitalar de São Paulo.

Palavra do leitor

Neutro

Partidos políticos não votam, pessoas sim. Partidos políticos trocam apoio por cargos. Todos sabemos.

Márcia Perecin

São Bernardo

Segundo turno

O PT não comemora estar no segundo turno, e sim haver a segunda etapa. Agora é fazer o que sabe: enganar! Ninguém compactua com violência, mas ouvir Haddad criticar agressões, quando o PT é apoiado pelo maior invasor e destruidor de propriedades o MTST, de Boulos – nunca criticado –, é de cinismo impar. Nos livre deles!

Tânia Tavares

Capital

Fake news

Apreciei – sobremaneira – o Artigo neste prestigioso Diário, da lavra do professor doutor Daniel Medeiros, que deixa patente que é na escola o ambiente mais propício para promover ações pedagógicas, com o escopo de conscientizar os regidos a não divulgarem notícias falsas, sem ter o cuidado de verificar as fontes. Como bem enfatiza o articulista, o ‘diz que me disse’ está entre nós desde o tempo em que nos assentamos às margens dos rios Tigre e Eufrates e – quiçá – quando éramos nômades. Com a chegada das fantásticas tecnologias cibernéticas, as fake news se propagam de maneira assustadora. Já chegou ao ápice de moradora do Guarujá sofrer linchamento por conta de nefasto boato. Para entornar o caldo de vez, estamos a viver onda avassaladora, também no período eleitoral, de fake news para achincalhar a reputação dos candidatos a cargos eletivos, tendo como meta modificar o resultado do pleito. Estou assustadíssimo com as barbaridades que sacripantas, muitas vezes bem remunerados, acessam as redes antissociais, digo, redes sociais, para promover entreveros e desinformações, não dando a opção para que o eleitor tenha clareza quem de fato é o candidato, que pretende votar.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Haddad e Lula

O que pensar de eleitor que apoia ex-presidente preso e condenado a 12 anos de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção, e cujo candidato a presidente , Fernando Haddad, já coleciona 32 processos na Justiça em São Paulo? Ou seja, 48% do eleitorado comunga com a ética, com a moral e as práticas políticas do PT! O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que já ‘anunciou apoio’ a Fernando Haddad, poderia, por favor, tecer tese que definisse o caráter de quase metade do povo brasileiro, inclusive o seu?

Mara Montezuma Assaf

Capital

Fanatismo

Não é apenas ignorância que leva homens à ruína. É, também, a insistência fanática, em não querer pensar e agir nas coisas realmente essenciais. Política entre elas.

Renzo Sansoni

Capital

Perigo!

Observei circulando na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, nas proximidades do Estádio Bruno Daniel, caminhão da Prefeitura de Santo André, de número de patrimônio 360, completamente fora das normas de segurança e trânsito. Observei que o tanque de combustível estava com vazamento e o bocal estava fechado com pedaço de plástico, amarrado com elástico. Informei que o diesel é combustível altamente inflamável e pode causar desastre nas vias públicas. É muito importante que a Prefeitura realize inspeção de segurança em toda a sua frota de veículos e que seja feito chek list pelo motorista antes que saia pelas ruas e coloque em risco a população. Prevenir é melhor que remediar.

José Eurípedes Canile Candeira

Santo André

Perda

Zibia Gasparetto morreu, aos 92 anos, em São Paulo, vítima de câncer no pâncreas, doença silenciosa (Setecidades, ontem). A boa mulher remoçava seus últimos momentos. Ela, conhecida Brasil afora pelo trabalho de cura, auxílio espiritual e dote literário, deixa rastro de luz por onde passou, em 68 anos dedicados à nobre causa do bem. Exemplo de vida. O céu está em festa! Deus a tenha.

Thiago Valeriano Braga

Capital