Propostas, srs. Candidatos

Do Diário do Grande ABC



12/10/2018 | 14:48



O início das campanhas de segundo turno para a Presidência da República e o governo do Estado é frustrante. Os quatro candidatos que permanecem vivos no pleito eleitoral – Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) na esfera nacional e João Doria (PSDB) e Márcio França (PSB) em São Paulo – têm gastado o tempo em polêmicas estéreis, que em nada ajudam o eleitor a fazer suas escolhas, a serem digitadas na urna no dia 28. Para que o período seja mais produtivo, este Diário concita os políticos a utilizarem os próximos dias para dizerem o que pretendem fazer se eleitos.

Há inúmeras perguntas à espera de respostas. Principalmente na esfera econômica. Independentemente de quem vencer, ninguém conseguirá administrar Brasil e Estado se persistir a crise financeira que ceifa empregos, salários e bem-estar da população. Sabe-se que políticos evitam temas áridos por temer o desgaste causado por declarações que soem contrárias ao desejo da sociedade – e é antipopular boa parcela das medidas necessárias para recolocar o País nos trilhos do desenvolvimento econômico e social.

Todavia, assuntos ácidos devem ser enfrentados e discutidos durante a campanha eleitoral. Trata-se do momento apropriado. Discurso de ódio e medo deve ser imediatamente substituído pelo debate propositivo. É preciso chamar os políticos à racionalidade. O eleitor não vai – ou não deveria – escolher qual candidato tem melhor artilharia verbal ou os golpes mais baixos, mas aquele que apresenta respostas mais adequadas para pôr fim ao desequilíbrio econômico que impede o Brasil de crescer.

A edição de hoje deste jornal traz dois exemplos claros da necessidade de se mudar os rumos das campanhas. O primeiro gira em torno da demissão de 20% de toda mão de obra da Bartira, tradicional indústria moveleira do Grande ABC, cuja produção está paralisada desde o início do mês devido aos altos estoques. O outro fala no corte de 85 trabalhadores da Prometeon (antiga Pirelli) em menos de quatro meses. É triste ver a região se esfacelar enquanto candidatos se digladiam.