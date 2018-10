Famosos celebram Dia das Crianças com fotos e memórias nas redes sociais

12/10/2018 | 14:10



Nesta sexta-feira, dia 12, celebra-se o Dia das Crianças! E para não deixar a data passar em branco, diversos famosos usaram o Instagram para postar fotos de suas infâncias e mostrar que não mudaram nadinha!

Bruna Lombardi, por exemplo, postou uma série de fotos em seu Instagram para mostrar sua versão mini e ainda escreveu o seguinte texto:

A criança que a gente foi permanece dentro, não só nas fotos do álbum de infância. Compartilho com vocês várias fotinhos Espero que gostem! Aquela alegria espontânea, aquela felicidade genuína, é o que a nossa REDE FELICIDADE deseja pra todos.Um beijo e divirtam-se!

Já Fernanda Paes Leme postou uma foto vestida de Branca de Neve e ainda explicou que foi sua própria avó que criou o vestidinho de princesa para ela!

Eu versão Branca de Neve reividicando meu direito de continuar no buffet livre. Feliz #DiaDasCrianças. P.S.: Não existiam vestidos de princesa nos anos 80. Minha vó que fez esse pra mim.

Claudia Ohana mostrou a seus fãs uma foto posada, na escola, e deu detalhes sobre sua infância:

Quando eu era criança e brincava de berlinda o que mais me chamavam era de meiga. Sim, eu era uma criança meiga que defendia quem sofria bullying, que dividia tudo meu com os outros e sonhava em ser princesa. Morava em Niterói com meus tios e primos, brincava na rua descalça. Ainda tenho essa criança dentro de mim!!! #felizdiadascrianças para todos com muito carinho.

Sabrina Sato mostrou um Carnaval antigo ao lado da irmã e aproveitou para fazer uma brincadeira:

Feliz dia das crianças! Nessas duas fotos estou com meus irmãos que fizeram a minha infância ser a mais feliz... Agora a pergunta que não quer calar: quem sou eu nas fotos, já que crianças japonesas são muito parecidas? Ps: reparem que sempre gostei de carnaval. #FelizDiaCrianças #DiaDasCrianças.