Mano confirma e Fred será titular do Cruzeiro pela primeira vez desde março

12/10/2018 | 13:34



Recuperado de uma grave lesão, o atacante Fred está de volta ao time titular do Cruzeiro. Neste domingo, o jogador estará entre os 11 que iniciarão a partida diante do Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, conforme revelou o técnico Mano Menezes em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

"Vamos também aproveitar o jogo para colocarmos em campo jogadores que queremos, que são importantes para a gente mantê-los nesse nível, alguns deles recuperando uma condição, como o Fred por exemplo, que pretendo colocar para iniciar jogando. Vamos fazer um bom jogo de Campeonato Brasileiro com a seriedade que ele exige", declarou.

Fred está totalmente recuperado do rompimento do ligamento do joelho direito sofrido em confronto com o Tupi, no fim de março, ainda pelo Campeonato Mineiro. Após ser submetido a cirurgia, o atacante ficou cerca de seis meses afastado até atuar por cerca de 30 minutos na derrota para o Palmeiras, no último dia 18, pelo Brasileirão.

"Fred está bem fisicamente, o que falta a ele é ritmo de competição. E só vai adquirir jogando. Ele vai começar porque jogos têm consequências que fazem com que você não coloque o tempo adequado. Vamos inverter e deixá-lo enquanto ele se sentir bem. É uma nova etapa", opinou Mano.

Agora, Fred reforçará a escalação alternativa do Cruzeiro diante do Vasco. Com o foco na decisão da Copa do Brasil, quarta-feira que vem, contra o Corinthians, em São Paulo, Mano confirmou que levará a campo um time reserva em São Januário.

"O jogo do Campeonato Brasileiro tem o lado bom e o lado ruim, como tudo. O lado ruim é que você tem que voltar as suas atenções para um jogo que não é exatamente a nossa prioridade no momento. O lado bom é que passa mais rápido. Então, vamos fazer bem feito aquilo que propomos fazer com um grupo diferente que vai ao Rio de Janeiro para jogar, mas que não deve ser encarado sem a importância devida por ser uma partida de Campeonato Brasileiro", apontou o treinador.

Nem mesmo Egídio, suspenso da decisão, estará em campo neste domingo, graças a uma contratura muscular. Desta forma, o Cruzeiro deve entrar em campo com: Rafael; Ezequiel, Manoel, Murilo e Patrick Brey; Lucas Romero, Bruno Silva e Mancuello; David, Rafael Sóbis e Fred.