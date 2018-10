Lorenzoni: apoio de bancadas a Bolsonaro deve ser apresentado na semana que vem

12/10/2018 | 13:10



Cotado para assumir a Casa Civil num eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL), o deputado federal Onyx Lorenzoni afirmou que estão sendo negociados "apoios de bancadas e frentes parlamentares (a Bolsonaro) que deverão ser apresentados na próxima semana".

Lorenzoni afirmou ainda que é cedo para confirmar se vai assumir um ministério. "Precisamos ganhar a eleição no dia 28 para depois poder falar de governo. Qualquer coisa antes não tem sentido ", afirmou. Ele falou com a imprensa na saída do condomínio onde mora Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Segundo o deputado, Bolsonaro hoje vai passar a maior parte do dia em casa, recebendo pessoas e "se dedicando a ler contribuições que vem recebendo". Lorenzoni confirmou que o presidenciável gravará programa eleitoral à tarde, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Mas negou encontro com João Doria, contrariando informação da assessoria de imprensa do candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, de que se reunirá com Bolsonaro no Rio às 17h30.

Sobre um possível encontro do presidenciável com Doria, Lorenzoni afirmou apenas que "Bolsonaro está adotando posicionamento de receber todos aqueles que não querem que o Brasil vire uma Venezuela ".