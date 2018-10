Kim Kardashian e sua família estariam preocupados com a ida de Kanye West à Casa Branca, diz site

12/10/2018 | 13:10



Parece que a família de Kanye West está bem apreensiva com sua postura recorrente, mas não sabe o que fazer para o ajudar. Durante uma reunião com Donald Trump no Salão Oval na última quinta-feira, dia 11, West - que o apoiou e votou nas eleições presidenciais em 2016 - afirmou durante uma discussão longa e televisionada que seu diagnóstico de transtorno bipolar estava errado.

De acordo com as informações da revista People, uma fonte próxima do cantor relatou que as pessoas de seu ciclo pessoal estão dizendo que ele precisa voltar a tomar a medicação, pois não está bem e que não está fazendo nenhum sentido.

- Agora ele está no Salão Oval, e está fazendo o mesmo discurso, e isso vai validar o que ele for falar depois, compartilha a fonte.

Enquanto a família e os amigos íntimos querem apoiar ao pai de três filhos, eles não acham que podem conseguir fazer isso.

- Ninguém que está perto dele pode dizer que ele está soando desequilibrado. Porque sua resposta é que o presidente dos Estados Unidos não pensa assim.

Ainda que a família Kardashian tenha sido um sistema de apoio inabalável, a fonte afirmou que todo mundo está no fim de suas esperanças, e coisas assim não ajudarão.

- Eles estão tentando ajudá-lo a conseguir as coisas onde deveriam estar, e será mais difícil agora. É um dia triste, acrescentou a fonte.

Durante a longa discussão com Trump, o rapper falou sobre sua saúde mental, a eleição de 2016, seus famosos sogros e os Kardashians, ainda que brevemente.

- Eu sou casado com uma família que ... você sabe, não há muita energia masculina acontecendo lá. Mas é lindo, apesar de tudo, disse Kanye, de acordo com o vídeo obtido pela CBS.