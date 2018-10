Família real britânica se reúne para casamento da Princesa Eugenie

12/10/2018 | 13:10



Mais um casamento real agitou a monarquia britânica! Quatro meses após a união do Príncipe Harry e Meghan Markle, chegou a vez da Princesa Eugenie, neta da Rainha Elizabeth, subir ao altar com Jack Brooksbank na manhã dessa sexta-feira, dia 12, na capela de St. George's, a mesma onde Meghan e Harry se casaram em maio deste ano.

Eugenie entrou na igreja ao lado de seu pai, o Príncipe Andrew, o terceiro filho da Rainha Elizabeth e o Príncipe Phillip.

O vestido da princesa foi desenhado por Peter Pilotto e Christopher De Vos, que fundaram a marca britânica Peter Pilotto em 2007. A marca é conhecida pelo seu design têxtil inovador, emparelhado com uma silhueta moderna e feminina. A parte inferior das costas do vestido foi feita a pedido de Eugenie, que fez uma cirurgia aos 12 anos de anos para corrigir sua escoliose e possui uma cicatriz do procedimento. A noiva também usava a tiara Kokoshnik Greville Emerald, emprestada a ela pela rainha.

A Rainha Elizabeth escolheu um tom mais claro para a ocasião, diferente do verde mais chamativo que usou no casamento de Meghan e Harry.

Acompanhada do Príncipe William, Kate Middleton usou um vestido fucsia de Alexander McQueen e um chapéu de Philip Treacy. Os filhos do casal, Princesa Charlotte e Príncipe George, foram daminha e pajem da cerimônia. De acordo com a People, o caçula, o Príncipe Louis, ficou em casa sendo cuidado por babás, já que com cinco meses de idade ainda é muito novo para participar do evento.

Já Meghan Markle escolheu um modelito Givenchy na cor azul navy e um chapéu fascinator de Noel Stewart.