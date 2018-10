Após ser eliminada de A Fazenda 10, Ana Paula fica indignada e questiona edição do programa

12/10/2018 | 13:10



A terceira roça da décima temporada de A Fazenda 10 teve ares de grande final! Ana Paula Renault e Nadja Pessoa, que começaram a competição como aliadas, se enfrentaram na berlinda após uma série de brigas!

O conflito entre as duas loiras começou antes da segunda roça, quando no dia da votação, Ana Paula foi explicar para Nadja que ela e as meninas do grupo Água estavam tentando salvá-la da roça, mas Nadja não estava nem um pouco a fim de de conversa e partiu para a discussão. Ana Paula, que não leva desaforo para casa, não perdeu a chance de se defender. Em seguida, elas tiveram várias discussões feias, com direito a comparação de cachês, ameaças inusitadas e acusações.

Antes da eliminação, o programa mostrou toda a briga da noite da última quarta-feira, dia 10, que acabou em várias discussões generalizadas até entre Cátia e Fernanda Lacerda, que chamou a colega de paquitinha aposentada. A loira se defendeu:

- Não sou aposentada, ainda faço show e você que é ex-Panicat e só mostra a b***da?

Por fim, as duas se enfrentaram na roça e durante a conversa com Marcos Mion, Ana Paula, que vestia uma blusa com as cores da bandeira LGBT, se defendeu das acusações de homofobia da rival, e pediu para que, caso ficasse no programa, seu namorado entrasse com um processo contra Nadja. A empresária também justificou a acusação que fez para Renault:

- Ela humilhou muito o Evandro, e foi um dos motivos que eu me afastei dela. Ela é arrogante!

Ana Paula, que não tem papas na língua, rebateu se dirigindo ao telespectador:

- Ela distorce as coisas, mas você que está assistindo agora você pode procurar em tudo o que realmente está acontecendo. Dá licença que eu to falando agora, não passa vergonha mais não tá? - disse Ana Paula, ao ser interrompida por Nadja.

Na maior votação da história do reality, Nadja continuou na competição, com 64% de votos para continuar. Ana Paula ficou indignada e incrédula com sua eliminação, perguntou para o apresentador se tudo foi exibido no programa e ainda disparou:

- Eu quero que agora A Fazenda 10 afunde na audiência.

Após a declaração da participante, Marcos Mion deixou claro ao público que a briga foi exibida na íntegra e que Ana Paula falou por impulso.