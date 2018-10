Brasil avança mais quatro duplas às oitavas do vôlei de praia na China

12/10/2018 | 11:37



O Brasil garantiu nesta sexta-feira mais quatro duplas nas oitavas de final da etapa de Yangzhou do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Na chave feminina, Ana Patrícia/Rebecca, Bárbara Seixas/Fernanda Berti e Maria Clara/Elize Maia avançaram, enquanto no masculino, Alison e André foram os classificados no estágio quatro estrelas da competição.

Estas quatro duplas se juntaram a Pedro Solberg/Bruno Schmidt e Guto/Saymon, que haviam ido às oitavas após vencerem suas duas partidas do dia anterior, uma vez que a chave masculina teve as duas rodadas da fase de grupos disputadas na quinta, enquanto a feminina teve apenas uma.

Derrotados em um dos confrontos da quinta, Alison e André precisaram disputar a repescagem nesta sexta para buscar a vaga nas oitavas. E eles fizeram bonito. A dupla brasileira encarou os sérvios Basta e Kolaric e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 21/19 e 21/18.

Na chave feminina, um confronto brasileiro pelo Grupo A. Ana Patrícia e Rebecca garantiram a classificação direta ao vencerem Bárbara Seixas e Fernanda Berti por 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 20/22 e 15/10. A dupla derrotada, então, foi à repescagem e também confirmou a vaga ao bater as chinesas Wang e Xia, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/15.

Quem também garantiu vaga através da repescagem foi a dupla formada por Maria Clara e Elize Maia. Após perderem na primeira rodada, elas derrotaram as holandesas Sinnema e Bloen por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/16. Depois, passaram também em dois sets pelas russas Makroguzova e Kholomina, com parciais de 21/19 e 21/12, e avançaram.

Ângela/Carol Horta, Tainá/Victoria e Josi/Lili decepcionaram e acabaram eliminadas nesta sexta. Nas oitavas, os confrontos envolvendo brasileiros serão: Ana Patrícia/Rebecca x Kolosinska/Kociolelek (POL), Bárbara Seixas/Fernanda Berti x Stockman/Larsen (EUA), Maria Clara/Elize Maia x Pavan/Humana-Paredes (CAN), Alison/André x Bergamann/Harms (ALE), Guto/Saymon x Myskiv/Samoday (RUS) e Pedro Solberg/Bruno Schmidt x Seidl/Waller (AUT).