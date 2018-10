Bruno Soares vence e vai à final de duplas em Xangai; Marcelo Melo avança à semi

12/10/2018 | 10:28



Um dia depois de assegurar classificação ao ATP Finals ao avançar ao lado do britânico Jamie Murray às semifinais do torneio de duplas do Masters 1000 de Xangai, o brasileiro Bruno Soares garantiu nesta sexta-feira uma vaga na decisão do importante torneio realizado em quadras duras na China. Ao lado do escocês, o tenista superou os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, para avançar à luta pelo título.

Eles liquidaram o confronto em 66 minutos de duelo, no qual aproveitaram três de quatro chances de quebrar o saque dos adversários, que só converteram um de três break points. Assim, os finalistas voltaram a levar a melhor sobre a parceria sul-americana, que neste ano também foram batidos pelos rivais na decisão do Masters 1000 de Cincinnati.

Na última quinta-feira, Murray e Soares venceram o sueco Robert Lindstedt e o austríaco Dominic Thiem, também por 6/3 e 6/4, e assim atingiram a pontuação necessária por antecipação para estarem presentes no ATP Finals, torneio que reunirá os melhores duplistas da temporada, entre os dias 11 e 18 de novembro, em Londres.

Agora, na decisão, Soares poderá ter pela frente o seu compatriota Marcelo Melo, que nesta sexta-feira foi às semifinais em Xangai. Ele e o polonês Lukasz Kubot derrotaram o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 10/7, e assim se credenciaram para enfrentar na próxima fase a parceria formada pelo austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic.

Cabeças de chave número 2 da competição, Marach e Pavic superaram nas quartas de final os croatas Ivan Dodig e Nikola Mektic por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/2 e 10/6, em outro confronto realizado nesta sexta-feira em Xangai.

Melo e Kubot precisaram de 1h47min em quadra para eliminarem Klaasen e Venus. Eles aproveitaram duas de quatro chances de quebrar o saque dos adversários, que convertaram apenas um de cinco break points e acabaram sucumbindo no match tie-break.

Soares e Murray, por sua vez, disputarão no domingo a sexta final nesta temporada, na qual se sagraram campeões em Acapulco, Washington e Cincinnati, além de terem ficado com o vice-campeonato em Doha e Londres, palco do Torneio de Queen''s.