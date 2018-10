Obituário - 12 de outubro de 2018

Ademir Medici

Santo André



Maria José Dias, 89. Natural de Salvador (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ida Trombini Bernardes, 85. Natural de Orlândia (SP). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Maria Zenerato Lanza, 85. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 9, em Mauá. Vale dos Pinheirais.



Erminda Danhez Barella, 84. Natural de Votuporanga (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



José Brogliato Filho, 82. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Darci Domenichelli, 80. Natural de Penápolis (SP). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Dolores Del Carmen Gordillo Eusébio, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lourdes Oliveira, 77. Natural de Aracaju (SE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Clarisse Negrini da Silva, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



Idílio Scheicher, 71. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 10. Cemitério São João Batista, em Rio Claro (SP).



Guiomar Vicente Botaro, 68. Natural de Porecatu (PR). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria das Graças Ferreira, 62. Natural de Ouro Velho (PB). Residia no Jardim Santo André, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Lourenço Fernandes, 58. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pedreiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Isabel Lopes Cavalcante, 54. Natural de Braúna (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Psicóloga. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edilson Messias Silva, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sebastiana Elias de Oliveira, 51. Natural de Vargem Alegre (MG). Residia na Vila Industrial, em São Bernardo. Dia 9. Crematório Jardim da Colina.



Lionete Silva dos Santos, 36. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Ajudante geral. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cristiano Fernando de Souza Araujo, 32. Natural de São Caetano. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Servente operacional. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Uilian Amorim dos Reis, 30. Natural de Irecê (BA). Residia no Parque Bristol, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Augusto Morassi, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Spessotto Tavella, 89. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Zulmira Nogueira de Sousa, 83. Natural de Sousa (PB). Residia no Divinéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Lingnalva Assis Alves, 82. Natural de Pombal (PB). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Maria Cândida Rodrigues da Silva, 76. Natural de Diamantina (MG). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



Joaquim Gonçalves, 74. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



Maria Margarida dos Santos, 64. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério dos Casa.



João Pedrosa Netto, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.



Ana Lúcia Zacarias Santos, 59. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 9, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Mauá



Antonio Eriza Garcia, 87. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Maria Onofra de Brito, 81. Natural de Matina (BA). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Maria Coelho Gomes, 79. Natural de Afrânio (PE). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Judite de Oliveira Silva, 74. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Wagner Martins, 61. Natural de Alfenas (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Linocleso José dos Santos, 61. Natural do Espírito Santo. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Veranice Batista dos Santos, 60. Natural de Uruçuca (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Valmiques Miguel Alves, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lurdes da Silva, 57. Natural de São Timóteo (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Lurdes Chagas Rosa, 56. Natural de São Pedro dos Ferros (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Ricardo Ferreira Leal, 56. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Devani da Silva, 54. Natural de Itatiaia (RJ). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Selma da Silva Afonso, 52. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



José Patrício Nunes, 49. Natural de São José de Espinharas (PB). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Juliano de Jesus Martins, 33. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Silas Rodrigues Tenório, 66. Natural de Mata Grande (AL). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 9, em Mauá. Cemitério São José.