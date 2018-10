Produção industrial da zona do euro cresce 1,0% em agosto ante julho

12/10/2018 | 08:13



A produção industrial da zona do euro avançou 1,0% em agosto, na comparação com o mês anterior, com melhoras na Itália e na Holanda compensando a fraqueza na Alemanha. O resultado superou a previsão de alta de 0,2% dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. Na comparação anual, a produção da indústria da região cresceu 0,9% em agosto, enquanto analistas projetavam queda de 0,5%.

O avanço mensal na produção da indústria da zona do euro é o primeiro desde maio. O resultado dos próximos meses, porém, tende a ser mais fraco, já que a produção na Alemanha é contida por atrasos em testes nos automóveis para o cumprimento de novas regras de controle de emissão de poluentes. Fonte: Dow Jones Newswires.