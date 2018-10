A Zimbra agita a tarde de domingo em Santo André

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



12/10/2018 | 07:25



O domingo promete ser agitado para quem não perde a chance de conferir de perto um show de rock com o melhor do cenário da música independente. O New Kauffman, em Santo André (Rua das Figueiras, 1.217), recebe a Banda A Zimbra, a partir das 16h.

Com mais de 170 mil ouvintes mensais no Spotify, além de 9 milhões de acessos no YouTube, o grupo é formado por Rafael Costa nos vocais, Vitor Fernandes, na guitarra, Guilherme Goes, no baixo, e Pedro Furtado, na bateria.

Formada desde 2011, A Zimbra mescla os clássicos do rock com músicos convidados tocando trompete e trombone em seus shows.

Entre as maiores referências da banda, estão nomes da música brasileira como Caetano Veloso, Tim Maia, Djavan, Barão Vermelho, além de internacionais com Beatles, Foo Fighters, Jamiroquai, entre outros.