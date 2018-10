Quarteto Sonora se apresenta domingo em São Bernardo

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



12/10/2018 | 07:19



Quem aprecia música de qualidade não pode perder a chance de conferir de perto o Quarteto Sonora, que se apresenta domingo, a partir das 15h, na Praça Salvador Arena (Av. Caminho do Mar, 2.980), em São Bernardo. A entrada é gratuita, mas o grupo estará arrecadando um quilo de alimento não perecível, que será doado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

O inusitado nesta apresentação é a formação atípica do grupo, que contará com cinco músicos, entre eles Julio Versolato, cornet; Jandira Versolato, voz; Marcos Jefferson, Guitarra; Igor Apolinário, contrabaixo; Leandro Matias Ondei, bateria. “Temos uma parceria com a Prefeitura para valorizar os artistas da região”, explica Júlio Versolato,

No repertório, releituras de clássicos da década de 1970 e 1980, como Fly Me To The Moon, Garota de Ipanema, entre outras.