Notícias da semana - 8 a 14 de outubro

14/10/2018 | 07:00



POLÍTICA

Candidatos a presidente e a governador disputam vaga no 2º turno

A eleição, quando o povo escolhe os principais representantes políticos do Brasil, ainda não teve fim. No primeiro domingo do mês, deputados estaduais e federais, senadores e alguns governadores (aqueles que administram o Estado) foram eleitos. Já o presidente e o futuro governador de São Paulo serão escolhidos no segundo turno (ganha quem tiver o maior número de votos), marcado para dia 28. Os eleitos cumprirão seus papéis pelos próximos quatro anos.

Na primeira etapa, que aconteceu no dia 7, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) obtiveram 46,03% e 29,28% dos votos válidos, respectivamente. Os outros candidatos, como Ciro Gomes, que ficou com 12,47%, e Geraldo Alckmin (PSDB), com 4,76% dos votos, ficaram de fora da disputa.

O mesmo aconteceu com a escolha do governador do Estado paulista. Após 16 anos, haverá segundo turno entre os candidatos João Doria (PSDB) e Márcio Franca (PSB).

As duas escolhas, tanto à Presidência quanto ao governo de São Paulo, serão definidas das 8h às 17h, quando milhões de cidadãos darão seus votos nos locais correspondentes de suas zonas eleitorais, localizadas em escolas municipais e estaduais.



MEIO AMBIENTE

Aumento de coloração verde na Billings preocupa

A Represa Billings (um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo) está com a quantidade de algas na superfície aumentada.

Esse fenômeno, que tem sido intensificado nas últimas semanas, preocupa especialistas, já que é reflexo de poluição e degradação da considerada caixa-d’água da região.

Essa espécie de ‘nata’ de cor esverdeada sobre as águas se deve a situação conhecida como eutrofização – surgimento de cianobactérias a partir do excesso de esgoto descartado pelos imóveis irregulares somado à insolação tropical.

ECONOMIA

Vendas do varejo sobem 1,3% em agosto se comparado a julho

As vendas do comércio varejista (lojas que vemos nas ruas e nos shoppings, por exemplo) subiram 1,3% em agosto em comparação com julho, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Isso significa que as pessoas passaram a comprar um pouco mais, bom sinal para a economia brasileira, que passa por momento ‘delicado’ – já que há muitas pessoas desempregadas.



ENTRETENIMENTO

Maísa Silva apresentará programa na Nickelodeon

Maísa Silva era uma garotinha de 7 anos quando assistia ao Meus Prêmios Nick, atração do canal de TV pago Nickelodeon e que premia artistas que se destacam e são os favoritos do mundo teen.

Agora, a atriz do SBT comandará a edição do programa no próximo mês (dia 7). Ela foi indicada em quatro categorias: artista de TV, ship do ano, Instagram e canal do YouTube.