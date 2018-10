Amor de fã

Tauana Marin

14/10/2018



A paixão por uma banda pop e a amizade entre três garotas do interior formam o enredo do filme Tudo Por Um Pop Star, nas telonas do País desde quinta-feira.

Gabi (Maísa Silva), Manu (Klara Castanho) e Ritinha (Mel Maia) não imaginam, até então, as aventuras que irão passar ao saberem que a banda Slava Body Disco Disco Boys visitará o Rio de Janeiro em turnê. O trio não medirá esforços para viver a experiência de cantar com os ídolos. Para isso, contam com a ajuda da prima ‘paz e amor’ de Manu, a Babete (vivida por Giovanna Lancellotti). As quatro farão de tudo para que os pais deixem que elas assistam a um show do grupo fora da cidade onde moram.

O filme, baseado no livro de mesmo nome de Thalita Rebouças, mostra como, apesar das adversidades e confusões, uma amizade verdadeira permanece firme.

Bastante conhecidas pela TV, Mel, Maísa e Klara contaram, em entrevista, o quanto foi divertido fazer o longa. “Acho que sou um pouco a Gabi, porque sou muito positiva, não tanto quanto ela. Ela nunca vê problema em nada”, contou Maísa.

Ao contrário da colega, Ritinha tem um estilo único. “Essa personagem tem um coração enorme. Ela tem um medo gostoso, ao mesmo tempo que sente amor pelo ídolo”, definiu a atriz Mel Maia. Questionada sobre de quem é fã, responde: “Eu não tenho um ídolo só, tenho vários. Entre eles está a Selena Gomez, mas não sei se faria loucuras não”, completou.

A atriz que completa o trio, Klara, já conhecia o livro antes de fazer a personagem. “(O livro) Marcou muito minha passagem de pré-adolescente para adolescente. Foi o primeiro que eu li na vida. Só por isso o valor emocional que ele tem é inestimável.”

O filme é divertido e feito para o público infantojuvenil dar muita risada junto.

Filme é baseado em obra de Thalita Rebouças

Livro lançado em 2003, Tudo Por Um Pop Star, da escritora e jornalista carioca Thalita Rebouças, agora ganha as telonas. Mesmo com 15 anos, a obra, independentemente da época, se adapta à realidade atual, uma vez que, “adolescente vai sempre ter um ídolo para amar desesperadamente. Isso acontece desde os tempos do Elvis e vai continuar acontecendo. Então, a história, que na verdade é sobre amizade, acaba sendo atemporal”, afirmou Thalita em entrevista – que, além do roteiro, ajudou a escalar o elenco.

Esse exemplar não é o primeiro a virar filme. Fala Sério, Mãe!, lançado em 2003, ganhou as telonas do País no ano passado, com as consagradas Larissa Manoela e Ingrid Guimarães.

Tudo Por Um Pop Star, além de ter sido seu segundo livro publicado, também marca a estreia de Thalita como roteirista de cinema. Além disso, a escritora faz participação como camareira.

Segundo o diretor do longa, Bruno Garotti, nos primeiros ensaios, todos (do elenco) já haviam se tornado melhores amigos. “Considero que o maior desafio é garantir que a alma do material (livro) não se perca na adaptação.”

PERSONAGENS

Slava Body Disco Disco Boy. A banda gringa, em turnê no filme, desperta amores por onde passa. Desta vez vai aterrissar no Rio de Janeiro, passagem única pelo País. O grande problema para as fãs é que os ingressos se esgotam rapidamente. É por aí que a trama toda se desenvolve. João Guilherme Ávila vive Slack, vocalista da banda e ídolo por quem as meninas fazem loucuras. O trio é composto também pelos atores Isacque Lopes e Victor Aguiar.

Billy Bold. Vivido pelo youtuber Felipe Neto, Billy é a ‘saída’ para o trio feminino, diante da falta de ingressos para ver a banda. Ele presenteará os autores do melhor vídeo, declarando amor à boy band.

Babete. No longa, a atriz Giovanna Lancellotti faz o papel da prima

mais velha de Klara Castanho. Ela é quem incentiva as meninas a lutarem pelo sonho de ir ao show da Slava Body.