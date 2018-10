Bolsonaro e Lindbergh trocam farpas em rede social sobre participação em debates

11/10/2018 | 19:34



O candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o senador Lindbergh Farias (PT) trocaram farpas nesta quinta-feira, 11, no Twitter. Após o deputado federal publicar um texto sobre supostas fraudes em programas sociais, Lindbergh respondeu com uma convocação para que Bolsonaro participe dos debates. O presidenciável respondeu logo em seguida.

Na primeira publicação, o deputado associou o PT a atos de corrupção. Em resposta, Lindbergh utilizou a hashtag #VemProDebate, que ficou em primeiro lugar nos assuntos mais falados do Twitter no Brasil nesta tarde. Além disso, enviou um vídeo de Fernando Haddad (PT) convocando o concorrente à Presidência.

"Deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem pro debate", diz Haddad no vídeo postado pelo colega de partido.

Apenas um minuto após a publicação do petista, Jair Bolsonaro respondeu com a hashtag #VaiPraCuritiba, indicando as visitas do candidato Haddad ao ex-presidente Lula na sede da Polícia Federal na capital do Paraná.

Fora dos debates

Por recomendação médica, o candidato do PSL à Presidência não vai participar de nenhum dos debates programados até o próximo dia 18. Segundo os médicos que estão acompanhando a recuperação de Bolsonaro, ele ainda apresenta quadro de anemia e precisa recuperar massa muscular.