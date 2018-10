Sem Everton, Aguirre volta a fechar treino e faz mistério no São Paulo

11/10/2018 | 19:24



O técnico Diego Aguirre voltou a fechar o treino do São Paulo, nesta quinta-feira, e manteve o mistério sobre a escalação para o jogo contra o Internacional, no domingo, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão. O duelo é decisivo para o time paulista, que pode ficar ainda mais longe da briga pelo título em caso de derrota em Porto Alegre.

O maior suspense vai recair sobre o substituto do meia-atacante Everton, diagnosticado nesta semana com uma nova lesão muscular. Desta vez, ele faz tratamento para se reabilitar de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Não há estimativa certa para o seu retorno.

Aguirre tem diferentes opções para suprir a ausência do titular. Na última rodada, no clássico com o Palmeiras, o treinador colocou Rodrigo Caio na lateral e adiantou Bruno Peres. O São Paulo perdeu o jogo por 2 a 0, em casa. Outra possibilidade é deixar Reinaldo atuando mais avançado, com Edimar na lateral esquerda. Também são alternativas Everton Felipe e Antony.

Se testou algumas destas opções, a imprensa não pôde confirmar porque os jornalistas só tiveram acesso aos primeiros 15 minutos de atividade nesta quinta. Outras baixas certas para o duelo de domingo são Arboleda, que defende a seleção equatoriana, e os jovens Luan e Igor Gomes, ambos integrados à seleção brasileira sub-20.

Já o meia Nenê, que deu um susto na torcida ao sentir dores no treino de quarta, trabalhou normalmente e deve estar em campo no fim de semana.

Outra boa notícia para a torcida foi a presença de Felipe Araruna em campo. Recuperado de lesão, o meia treinou pela primeira vez com o elenco nesta quinta, ainda que tenha feito atividades mais leves para evitar a sobrecarga neste seu retorno aos trabalhos.

Líder durante parte do Brasileirão, o São Paulo ocupa no momento a quarta colocação, com 52 pontos, quatro abaixo do líder Palmeiras. Já o rival de domingo, o Inter, está em segundo lugar, com 53 pontos.