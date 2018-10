Dorival elogia e vê Paquetá motivado para defender Flamengo após acerto para sair

11/10/2018 | 18:40



Um dos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro e a dias de um clássico com o Fluminense, o Flamengo viu Lucas Paquetá dominar as atenções do clube pelo segundo dia consecutivo. Na entrevista coletiva desta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior respondeu diversas perguntas sobre o atleta e exaltou seu comportamento mesmo após o acerto da saída para o Milan.

"Tenho sentido isso nos treinos, uma integração muito grande, um interesse do atleta, então não vejo motivo nenhum para que aconteça nada diferente. A expectativa é que ele continue focado, concentrado, até porque é um jogador de altíssimo nível com quem contamos muito para o restante da competição", declarou o treinador.

Paquetá acertou sua saída para o Milan por 35 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões), em acordo que só será oficializado no fim do ano, quando o jogador deve se transferir. Mesmo com a negociação, Dorival garantiu contar com o jogador até o fim da temporada. "Existe um acordo básico, mas se consolida apenas em janeiro. Não há motivo para que o Paquetá se sinta fora do grupo."

Questionado sobre o que espera do futuro do meio-campista, Dorival evitou comparações, mas lembrou de outro brasileiro que dominou o meio de campo do Milan recentemente. "Se continuar assim, tem condições de atingir nível muito próximo do Kaká ao longo da carreira. Com certeza, quem trabalhou e quem vai trabalhar com ele daqui para a frente vão ter condições de ajudar."

Mas Dorival também falou sobre o clássico deste sábado, no Maracanã, importantíssimo para o Flamengo. Com 52 pontos, na terceira colocação, o time precisa vencer o Fluminense para não deixar o líder Palmeiras, que tem 56, desgarrar. Por isso, o treinador pediu a presença da torcida em peso.

"É fundamental e decisivo. A torcida do Flamengo sempre faz a diferença. Já joguei contra algumas vezes no Maracanã e agora será a favor. Espero que tudo ocorra bem. A preparação está sendo feita para conseguirmos realizar uma partida do nível que queremos. Vamos buscar proporcionar um espetáculo ao torcedor. O momento é deles e contamos com o incentivo para conquistarmos o resultado", comentou