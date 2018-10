França sofre, mas arranca empate com a Islândia; Espanha goleia País de Gales

11/10/2018 | 18:29



A Islândia não se intimidou nesta quinta-feira diante da França, atual campeã mundial. A modesta seleção chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu a reação e o empate da favorita em amistoso disputado em Guingamp, em solo francês.

Birkir Bjarnason, com um bonito chute colocado da entrada da área, abriu o placar para os visitantes aos 30 minutos do primeiro tempo. De cabeça, Kari Arnason ampliou a vantagem islandesa, aos 13 da etapa final.

Diante de um placar tão surpreendente, a França contou com um gol contra para diminuir o placar aos 41 minutos, com Holmar Oern Eyjolfsson. O suado empate veio em cobrança de pênalti de Kylian Mbappé, aos 45 minutos.

O destaque do jogo foi o goleiro francês Hugo Loris, autor de uma sequência espetacular de quatro defesas ainda no primeiro tempo.

Em Cardiff, no País de Gales, a seleção local não foi páreo para a Espanha, que venceu o amistoso, por 4 a 1, com tranquilidade. Em menos de meia hora de jogo, os espanhóis já venciam por 3 a 0. O time da casa não contou com o atacante Gareth Bale, do Real Madrid, por motivos de lesão.

Paco Alcácer, autor de dois belos gols, foi o melhor em campo. O zagueiro Sergio Ramos, de cabeça, deixou mais uma vez sua marca. A goleada foi completada com uma bonita cabeçada de Bartra. Sam Vokes, aos 44 minutos do segundo tempo, fez o único gol do time da casa.

As quatro equipes que atuaram nesta quinta-feira disputam a Liga das Nações. A Espanha joga na segunda-feira contra a Inglaterra, pelo Grupo 4. No mesmo dia, pelo Grupo 2, a Islândia encara a Suíça.

No dia 16, será a vez de a França entrar em campo para desafiar a Alemanha, no Grupo 1 enquanto País de Gales vai jogar contra a Irlanda, pelo Grupo 4 da Liga 2.