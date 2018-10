Estreias da semana nos cinemas

11/10/2018 | 16:57



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

A Casa do Medo - Incidente em Ghostland (Ghostland, França-Canadá/2018, 91 min.) - Terror. Dir. Pascal Laugier. Com Crystal Reed, Anastasia Phillips. Pauline acaba de herdar uma casa de sua tia, onde decide morar com as duas filhas. Logo na primeira noite, o lugar é atacado por violentos invasores e Pauline faz de tudo para proteger as crianças. Dezesseis anos depois, as meninas, agora já crescidas, voltam para a casa e descobrem coisas estranhas. 18 anos.

ESTREIAS

Amanhã Chegou (Brasil/2018, 90 min.) - Documentário. Dir. Renata Simões. Durante décadas, sonho e consumo material foram dois elementos associados um ao outro. Mas, enquanto a escolha do consumidor leva órgãos governamentais a destruírem o meio ambiente, algumas instituições tentam fazer diferente. 10 anos.

Cinderela e o Príncipe Secreto (Cinderella 3D, Estados Unidos/2018, 90 min) - Animação. Dir. Lynne Southerland. Contada por outro ponto de vista, a história da Cinderela não envolve amor à primeira vista ou sapatinho de cristal. Cinderela decide ir ao baile convencida por seus amigos ratos, que sonham com o banquete do palácio, e auxiliada por uma fada madrinha aprendiz. No baile, o grupo descobre algo terrível e inicia uma aventura para reverter o feitiço de uma bruxa perversa. Livre.

Djon África (Brasil-Cabo Verde-Portugal/2018, 96 min.) - Drama. Dir. Filipa Reis, João Miller Guerra. Com Miguel Moreira, Isabel Cardoso. Sem nunca ter conhecido seu pai, Miguel Moreira acaba descobrindo que ele mora em Tarrafal e decide

aventurar-se, mesmo sem muitas pistas, à sua procura.

Goosebumps 2: Halloween Assombrado (Goosebumps 2: Haunted Halloween, Estados Unidos/2018, 83 min.) - Aventura. Dir. Ari Sandel. Com Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris. Às vésperas do Halloween, Sonny e Sam encontram um livro guardado dentro de um baú. Ao abri-lo, despertam o boneco Slappy. Livre.

Minha Filha (Figlia Mia, Alemanha-Itália-Suíça/2018, 97 min.) - Drama. Dir. Laura Bispuri. Com Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Udo Kier. A guarda de uma menina está sob disputa de duas mães, a de criação e a biológica, que deseja tê-la de volta. No centro do conflito, Vittoria se vê obrigada a lidar com questões muito acima de seu nível de maturidade. 12 anos.

Nasce uma Estrela (A Star Is Born, Estados Unidos/2018, 136 min.) - Drama. Dir. Bradley Cooper. Com Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott. A jovem cantora Ally ascende ao estrelato ao mesmo tempo em que seu parceiro Jackson Maine, um renomado artista de longa carreira, cai no esquecimento devido a problemas com álcool. Os momentos opostos nas carreiras acabam por minar o relacionamento amoroso dos dois. 16 anos.

Tudo por um Pop Star (Brasil/2018, 85 min.) - Comédia. Dir. Bruno Garotti. Com Maisa Silva, Klara Castanho, Mel Maia. A banda pop masculina 'Slavabody Disco Disco Boys', febre entre as meninas, anuncia que irá tocar no Rio de Janeiro. Fãs de carteirinha do grupo, Gabi, Manu e Ritinha farão de tudo para que seus pais deixem que elas saiam da cidade em que moram para assistir ao show. Livre.

Um Dia (Egy Nap, Hungria/2018, 99 min) - Drama. Dir. Zsófia Szilágyi. Com Zsófia Szamosi, Leo Füredi. Anna é mãe de três filhos, casada e trabalhadora. Sempre correndo contra o tempo para cumprir seus prazos, Anna sente que o casamento está desmoronando. Sem conseguir conciliar tudo, ela prevê o que está prestes a acontecer, sem saber o que fazer. 12 anos.