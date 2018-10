Balsa João Basso dobra a capacidade

Do dgabc.com.br



11/10/2018



A balsa João Basso, que faz a travessia do Riacho Grande, em São Bernardo, passou por reforma e teve sua capacidade ampliada para 400 pessoas e 40 veículos de pequeno porte. Ela entrará em funcionamento na terça-feira (16). O equipamento sofreu dois atrasos na entrega.

A atual embarcação tem capacidade de levar até 200 pessoas e 18 carros. Com isso, o tempo de espera foi também reduzido pela metade.

Para realizar a troca das balsas, os serviços de travessia serão suspensos entre as 22h de segunda até as 6h de terça.

A reforma, de responsabilidade da Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia), custou cerca de R$ 2,5 milhões e incluiu ampliações na largura, no comprimento e na cabine de passageiros, além da pintura, troca de estruturas corroídas e reparo nos equipamentos. No total, para aumentar a capacidade de carga, o casco foi estendido de 12 metros para 18 metros na largura e de 35,80 metros para 41,20 metros no comprimento. Já o peso da balsa passou de 118 toneladas para 205 toneladas.