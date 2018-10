Luciana Gimenez manda suposta indireta sobre amor: Não gosto de tapa-buraco

11/10/2018 | 16:10



Luciana Gimenez mandou uma suposta indireta ao falar de seu status amoroso em entrevista ao Fofocalizando, nesta quinta-feira, dia 11. Conversando com o repórter, ela contou que não está em um affair com Leonardo DiCaprio, mas que, se estivesse, também não revelaria!

A apresentadora continuou dizendo que só falaria publicamente sobre um relacionamento se fosse uma coisa mais séria, e lançou uma suposta indireta:

Não gosto de tapa-buraco.

Para quem não se lembra, ela está separada do sócio da Rede TV! há alguns meses e, pouco após a notícia do término vir a público, Marcelo de Carvalho assumiu o namoro com Simone Abdelnur.