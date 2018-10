Camila Cabello faz vídeo em português para anunciar sua chegada ao Brasil

11/10/2018 | 16:10



Camila Cabello já está em terras brasileiras! A cantora, dona do hit Havana, fez um vídeo para anunciar sua chegada. Além de tirar foto com diversos fãs que a aguardavam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ela fez um registro em seu Instagram! Ela logo começa por sua saudação já bem conhecida por aqui:

- Oi, Gostosas! Finalmente esta metade brasileira está em casa! Mal posso esperar para rever vocês. Vocês estão prontos?, ao final, ela ainda mostra toda a sua empolgação com um gritinho!

Melhor pessoa, né?

No Twitter, os fãs de Camila logo subiram a hashtag Welcome to Brazil, Camila, que em livre tradução significa Bem-vinda ao Brasil, Camila.

Lembrando que a cantora fará show em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, dia 11, depois parte para Uberlândia, em Minas Gerais, onde se apresenta no dia 13. Depois, ela vai até São Paulo, capital, para realizar show no dia 14 e termina sua turnê Never Be the Same em Curitiba, no Paraná, no dia 16.