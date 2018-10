Exemplo a ser seguido

Do Diário do Grande ABC



11/10/2018 | 14:20



As ações de combate a qualquer tipo de violência devem cada vez mais integrar recursos da era digital, na medida em que ferramentas disponíveis em celulares, por exemplo, podem agilizar o tempo de resposta no atendimento de ocorrências, inclusive porque os aparelhos estão sempre à mão da esmagadora maioria da população. O que significa que não apenas a vítima, mas toda e qualquer testemunha pode denunciar crimes ou pedir socorro nas mais variadas emergências.

Assim, é louvável a iniciativa da Prefeitura de Diadema de colocar à disposição dos moradores aplicativo pelo qual podem denunciar casos de abuso sexual, assaltos e demais ocorrências de violência dentro de ônibus municipais, em pontos de parada ou mesmo em outras situações. Claro que o serviço não é restrito, mas sem dúvida terá importante papel na defesa das mulheres, ainda mais quando se sabe que o Grande ABC registrou a exorbitante marca de 191 casos de estupro no primeiro semestre deste ano, média de um a cada 26 horas.

Número que é mesmo de estarrecer, inclusive porque aí se incluem crimes contra menores de 14 anos e pessoas com deficiência. Portanto, é preciso agir com rapidez para capturar os agressores e fazer com que paguem pela barbárie cometida. Obviamente os traumas de tamanha brutalidade dificilmente serão apagados, mas colocar os responsáveis atrás das grades evitará que façam novas vítimas.

Infelizmente, a ferramenta por si só não será capaz de impedir que novos casos ocorram, mas será importante aliada no combate à violência, porque inúmeras pessoas com o celular à mão estarão vigilantes e poderão denunciar sem serem notadas. Aliás, é possível até fotografar ou filmar os criminosos para facilitar o reconhecimento.

Que outras administrações sigam o exemplo de Diadema, porque quanto mais vigilantes estiverem espalhados pelas ruas do Grande ABC, mais a população se sentirá segura.