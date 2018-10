Amber Heard lê carta aberta sobre violência que teria sofrido de Johnny Depp e se emociona

11/10/2018 | 13:10



A polêmica entre Amber Heard e Johnny Depp vem ganhando cada vez mais capítulos. Em entrevista à revista GQ britânica, Johnny Depp falou pela primeira vez sobre a acusação de agressão e, logo após, os representantes de Amber se posicionaram em relação às declarações de Depp. Agora, foi a vez de Amber se abrir sobre o que aconteceu.

Na noite de terça-feira, dia 10, a atriz foi às lágrimas ao compartilhar com o público do Incredible Woman, evento organizado pela Porter Magazine, como sofreu após terminar com Johnny Depp, ator que a acusa de agressão física.

Emocionada, ela disse antes de dar início a leitura:

- Um dos momentos mais dolorosos que já vivi na vida.

E, logo depois, começa a ler a carta:

- Vamos começar com a verdade, a verdade dura e fria. Quando uma mulher se apresenta para falar sobre seu sofrimento, sobre a injustiça, em vez de ajuda, respeito e apoio, ela é recebida com hostilidade, ceticismo e vergonha. Seus motivos serão questionados e sua verdade será ignorada. Não importa quão terrível ou aterrorizante seja o trauma sobrevivente, a verdade é que pode empalidecer em comparação com o que acontece depois. Não é de admirar que muitos de nós sintam que temos que nos manter calados, ou manter nossa própria segurança para tentar manter nossa dignidade ao resistir silenciosamente.

Ela ainda continua:

- O medo de ser banido por sua comunidade é apenas a perspectiva mais aterradora que existe. Mas eu estou aqui para lhe dizer que não há necessidade de fazer esse acordo terrível. Não é fácil levantar a voz, defender você mesmo e sua verdade e fazer isso sozinho, mas nosso mundo está mudando. De pé, ombro a ombro como mulheres, compreendemos um vasto exército de vozes e não podemos mais aceitar o silêncio.

O caso envolvendo Amber e Depp se iniciou em 2015, quando a atriz foi ao tribunal alegando sofrer violência doméstica do ator há tempos.