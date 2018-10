Mel B é aprovada em teste toxicológico em meio à luta pela guarda da filha

11/10/2018 | 13:10



Em meio a tantas confusões, Mel B está se esforçando bastante para provar que é uma mãe responsável. De acordo com o site The Blast, a cantora passou novamente por um teste toxicológico no dia 1º de outubro e, segundo as informações coletadas, foi constatado que ela não estava sob o uso de álcool e drogas.

Mel B, que está na luta pela guarda da filha caçula, foi obrigada pela corte a fazer testes assim que veio à tona que ela estava usando frequentemente substâncias controladas.

A confirmação de que a cantora está limpa pode lhe ajudar enquanto ela permanece na justiça contra seu ex-marido, Stephen Belafonte.

Além disso, o veículo ainda firma que ela também estava disposta a se submeter a avaliações de custódia com testes psicológicos para provar que ela é uma mãe adequada.

Mel B e Stephen estarão de volta ao tribunal em breve para discutir um acordo de custódia permanente.