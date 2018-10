Xuxa recebe festa de aniversário surpresa para Dudu, seu cãozinho

11/10/2018 | 12:37



O cãozinho Dudu, companheiro de Xuxa por 12 anos, fez aniversário nesta quarta-feira, 10. O yorkshire comemorou a data no camarim da apresentadora, na Record TV. A festa surpresa foi preparada pela equipe de Xuxa.

No cenário, pôsteres do animalzinho espalhados pelas paredes, bexigas, docinhos com motivos caninos e até um bolo de aniversário. Xuxa compartilhou tudo com os fãs no perfil oficial dela no Instagram. "Surpresa no camarim", escreveu a apresentadora na publicação.