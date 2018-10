Haddad grava vídeo desafiando Bolsonaro a participar de debates

11/10/2018 | 12:34



O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, gravou um curto vídeo desafiando o adversário e líder das pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), a participar de um debate na TV no segundo turno. "Deputado Bolsonaro, vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem pro debate!", diz o petista.

Na quarta-feira, 10, a equipe médica que supervisiona a recuperação do presidenciável recomendou que ele não participe de nenhum debate até o próximo dia 18. Com isso, foram cancelados os debates da TV Bandeirantes, Estadão/TV Gazeta, Rede TV/IstoÉ e SBT/Folha, previstos para ocorrer antes da próxima avaliação médica, marcada para o dia 18.

"Ele ainda tem anemia. Então, a liberação não é completa. Não pode fazer viagens, nem atividades mais prolongadas", disse na ocasião o doutor Leandro Echenique após visitar Bolsonaro em sua casa, no Rio.