Bruno Soares e Jamie Murray avançam em Xangai e asseguram vaga no ATP Finals

11/10/2018 | 11:28



O brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray venceram o sueco Robert Lindstedt e o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quinta-feira, e garantiram classificação às semifinais do torneio de duplas do Masters 1000 de Xangai. De quebra, a parceria assegurou com o triunfo uma vaga no ATP Finals, torneio que reunirá os melhores tenistas da temporada, entre os dias 11 e 18 de novembro, em Londres.

Cabeças de chave número 6 da importante competição chinesa realizada em quadras duras, Soares e Murray formam a terceira dupla a garantir vaga no evento na capital inglesa. Eles se juntaram ao time do austríaco Oliver Marach com o croata Mate Pavic e à parceria colombiana de Juan Sebastian Cabal e Robert Farah.

Cabal e Farah, por sua vez, serão os adversários de Soares e Murray nas semifinais em Xangai. Eles avançaram nesta quinta-feira com uma vitória sobre o chileno Julio Peralta e o argentino Horácio Zeballos por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, no confronto 100% sul-americano destas quartas de final em solo chinês.

Este será o terceiro ano consecutivo em que o brasileiro de 32 anos e o britânico de 36 disputarão o ATP Finals, sendo que foram às semifinais da competição em 2016 e 2017. E eles jogarão o grande evento na Inglaterra novamente depois de terem conquistados três títulos nesta temporada, em Acapulco, Washington e Cincinnati, e obtido dois vice-campeonatos, em Doha e Londres, palco também do Torneio de Queen's.

No triunfo que garantiu a classificação ao ATP Finals, Soares e Murray precisaram de apenas 65 minutos para confirmar favoritismo. Eles chegaram a ter o saque quebrado por Lindstedt e Thiem por uma vez, mas converteram três de nove break points para conquistar a vitória em sets diretos.