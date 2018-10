Luiza Possi revela ter quebrado o dedo do pé durante lua de mel

11/10/2018 | 11:10



Luiza Possi não contava com um pequeno incidente que aconteceu com ela durante a viagem de lua de mel com Cris Gomes à Bahia. Na última quarta-feira, dia 10, a cantora relatou em seu Instagram que quebrou o dedo do pé enquanto curtia os dias românticos após o casamento, que aconteceu no dia 29 de setembro.

- Saldo a lua de mel que foi incrível foi esse dedinho que quebrou, mas já está recuperando bem, disse ela em vídeo no Stories enquanto exibia o pé machucado.

Na publicação, ela ainda conta que também machucou o dedão da mão esquerda, mas que estava passando remédio em ambas as partes para se recuperar em breve.

Essa não é a primeira vez que a beldade sofre um acidente doméstico. Em 2015, ela havia quebrado outro dedinho do pé e reclamou por ser desastrada: Acontece muito acidente caseiro comigo. Outro dia foi a córnea, com aquele sabonete assassino. Hoje foi a mesa e o meu dedo. Também já bati o cotovelo, fui até no hospital.