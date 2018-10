Maisa Silva apresentará programa na TV a cabo Nickelodeon

11/10/2018 | 10:27



Maisa Silva era apenas uma garotinha de sete anos quando assistia ao "Meus Prêmios Nick", atração do canal de TV a cabo Nickelodeon e que premia artistas que se destacam e são os favoritos do mundo teen. Agora, em 2018, a atriz do SBT comandará a edição do programa em novembro.

"Parece que eu tô sonhando. E é óbvio que quero agradecer a todos os meus fãs, sem vocês eu não conseguiria. Prometo pra vocês que vamos nos divertir muito nessa edição de 2018 do MPN (sic)", escreveu na legenda da foto de divulgação do programa.

Maisa Silva foi indicada em quatro categorias do Meus Prêmios Nick: Artista de TV Favorito, Ship do Ano, Instagram Favorito e Canal do YouTube Favorito. No perfil oficial no Instagram, a atriz também pediu votos aos fãs.

No ano passado, a apresentadora do Meus Prêmios Nick foi a atriz e cantora Larissa Manoela, também do SBT.