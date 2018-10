Número de inadimplentes permanece em 62,4 milhões em setembro, dizem CNDL e SPC

11/10/2018 | 10:19



O número de brasileiros com alguma conta em atraso ficou estagnado em 62,4 milhões - o equivalente a 40,6% da população adulta - na passagem de agosto para setembro. Na comparação com setembro do ano passado, o total de brasileiros inadimplentes subiu 3,9%, conforme levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Segundo o presidente da CNDL, José Cesar da Costa, o desemprego elevado e a renda ainda abaixo dos patamares anteriores à crise seguem prejudicando a capacidade de pagamento dos consumidores.

"Esse quadro só deve ser revertido com a melhora do mercado de trabalho, o que exige por sua vez uma recuperação econômica mais vigorosa", diz o executivo, ao comentar o resultado do levantamento.

O balanço abrange desde dívidas bancárias - como faturas atrasadas de cartão de crédito e empréstimos bancários não pagos - a crediários abertos no comércio e dívidas com empresas que prestam serviços de telefonia, TV por assinatura e internet.

Na comparação com setembro de 2017, as dívidas bancárias - entre cartão de crédito, cheque especial e empréstimos - subiram 8,5% no mês passado, a alta mais expressiva.

Já o número de brasileiros que atrasaram pagamento de crediários no comércio mostrou queda de 6,1%. Nas contas de serviços básicos, como água e luz, houve queda de 1,1% no total de consumidores em atraso.