Morre, aos 92 anos, Zibia Gasparetto

11/10/2018 | 10:09



Zibia Gasparetto, autora de livros espíritas, morreu nesta quarta-feira, 10, aos 92 anos. A informação foi confirmada em sua página do Facebook.

Ao longo de 68 anos dedicados ao espiritismo, ela escreveu 58 livros, entre os quais estavam "O Amor Venceu", "Tudo Tem Seu Preço" e "Onde Está Teresa?" Suas obras venderam, no total, 18 milhões de exemplares.

Zibia Gasparetto nasceu em Campinas, cidade do interior de São Paulo, em 1926. A escritora lutava contra um câncer no pâncreas. Este ano, no mês de maio, ela perdeu o filho, o também médium Luiz Antonio Gasparetto, que como a mãe, escreveu diversos livros espíritas.