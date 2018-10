Nas redes sociais, famosos lamentam a morte de Zibia Gasparetto

11/10/2018 | 10:10



Morreu na noite da última quarta-feira, dia 10, a escritora espírita Zibia Gasparetto, aos 92 anos de idade. O anúncio foi feito na página oficial de Gasparetto no Facebook:

Hoje, o astral recebe com amor uma de suas representantes na Terra. Zibia Gasparetto, 92 anos, completou hoje sua missão entre nós e parte para uma nova etapa ao lado de seus guias espirituais, deixando uma legião de fãs, amigos e familiares, que foram tocadas por sua graça, delicadeza e por suas palavras sábias. Foram mais de 68 anos dedicados ao espiritismo, 58 obras publicadas e mais de 18 milhões de livros vendidos. Agradecemos de coração a todos que permitiram que seus ensinamentos de luz permeassem e transbordassem em suas vidas. Esse legado será eterno e os conhecimentos de Zibia sobre as relações humanas e espirituais serão transmitidos por muitas e muitas gerações. Ela segue em paz ao plano espiritual, olhando por todos nós. Feliz recomeço!

Zibia enfrentava desde o começo deste ano um câncer no pâncreas. Nas redes sociais, famosos lamentaram a morte da escritora. Serginho Groisman relembrou as participações de Zibia no Altas Horas e escreveu: Tive a honra de receber por varias vezes Zibia Gasparetto em meus programas. Uma mulher atenciosa, delicada e dedicada a fazer o bem através dos livros. Meus sentimentos à família. Fica em paz.

O autor Walcyr Carrasco também deixou a homenagem para a amiga:

Minha querida amiga e escritora maravilhosa Zibia Gasparetto fez a transição. Que ela tenha um caminho cheio de Luz!

Sonia Abrão relembrou a morte do filho de Zibia, Luiz Antonio Gasparetto, que também nos deixou em 2018:

Agora, mãe e filho estão juntos em outro plano! Serão espíritos de luz cumprindo a missão de iluminar nossos caminhos. Fiquem na paz do Senhor!