Obituário - 11 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/10/2018 | 10:02



Santo André



Margarida Buch Adario, 88. Natural de Corumbataí (SP). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Francisca Aurora da Silva, 88. Natural de Canhotinho (PE). Residia em Santo André. Dia 8, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Umbelino, 87. Natural de Paraguaçu (MG). Residia em Santo André. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marco Antonio Perez, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Serralheiro. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



São Bernardo



Valis Pulleghini Pulido, 95. Natural de Mantova, Itália. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 8. Crematório Memorial de Santos (SP).



Carlos Rodrigues, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Apparecida Costa, 83. Natural de Morungaba (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.



Roberto Ruffo, 80. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Maria Magdalena Drudi Lopes, 74. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.



Luiza Martins do Nascimento, 74. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Anésio José Lisboa, 71. Natural de Marialva (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Haidê Ribeiro da Silva, 65. Natural de Ibicaraí (BA). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



Laudio Pereira Lacerda, 63. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



Almir Alberto de Souza, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Luiz Carlos Soares, 60. Natural de Marília (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Izabel Valença Victoria, 88. Natural de Jaborandi (SP). Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



João Gregório Meninelli, 85. Natural de Tabapuã (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9.



Aurora Flores Munõz. Residia no bairro Santa Maria. Dia 10. Cemitério São Caetano.



Luiz Silvestre Buso, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 9. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Marcio de Francisco, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Fernando Zequinim, 26. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Bela Vista. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



José Ferreira da Silva, 94. Natural de São José de Lajes (AL). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Lucimar Silva da Silva, 74. Natural de Capanema (PA). Residia na Vila Guacuri, em Diadema. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.



Artemisia Maria de Jesus, 73. Natural de Belo Campo (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Firmino Antonio de Melo, 72. Natural de Rio Pardo de Minas (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.



Ailton Castro Mendes, 62. Natural de Belmonte (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Luiz Felipe Dantas, 58. Natural de Juarez Tavora (PB). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Arivaldo José da Silva Júnior, 50. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Moisés Pereira de Mattos, 45. Natural de Governador Valadares (MG). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Antonio Luciano da Silva, 45. Natural de Solonopole (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Mauá



Aparecida Pacheco Teixeira, 83. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Arthur Alves Ferreira, 82. Natural de Guiricema (MG). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Maria Josete Lima, 81. Natural de Riachuelo (SE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Maria Lídia de Souza Campos Araujo, 80. Natural de Serrinha (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Manuel Cícero de Lima, 75. Natural de Tacaratu (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Aparecida Vaz da Silva, 62. Natural de Porecatu (PR). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Valderêdo Santos Rêvoredo, 46. Natural de Gonçalo Amarante (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Abraão Francisco do Nascimento, 46. Natural de Ielmo Marinho (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Aleksandar dos Santos Lima, 39. Natural de Rio Grande da Serra. Residia no Jardim Elisabete, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.