Governador do PI diz que PT se reunirá com siglas que declararam apoio a Haddad

11/10/2018 | 09:49



O governador reeleito do Piauí, Wellington Dias (PT), disse que seu partido irá se reunir, em data não confirmada, com outras siglas e políticos que declararam apoio à candidatura de Fernando Haddad, como o PDT, de Ciro Gomes, neste segundo turno da corrida presidencial.

Dias confirmou que Haddad se encontrou na noite de Quarta-feira com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, em Brasília, para agradecer o apoio do partido.

O governador do Piauí chegou por volta das 9h desta quinta-feira, 11, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), onde Haddad deve fazer uma visita.

Wellington Dias comentou também a pesquisa Datafolha divulgada na noite de quarta-feira, destacando que o segundo turno está só começando, por isso acredita numa virada neste pleito, já que Bolsonaro lidera a mostra, com 58% dos votos válidos - contra 42% de Haddad.