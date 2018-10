Selena Gomez é internada em clínica psiquiátrica após colapso emocional

11/10/2018 | 08:10



Selena Gomez está internada em um centro psiquiátrico dos Estados Unidos após sofrer uma crise nervosa e emocional na última semana, segundo informou na noite da última quarta-feira, dia 10, o TMZ.

Fontes contaram para o veículo que Selena foi internada pela primeira vez na última semana de setembro, já que estava muito nervosa, deprimida e com um nível alarmantemente baixo de glóbulos brancos no sangue. Ela estava em sua casa quando tudo aconteceu e o quadro de saúde estaria ligado ao transparente renal. Após alguns dias, ela recebeu alta do hospital Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, na Califórnia, mas no último final de semana voltou ao centro médico pois o nível baixo de glóbulos brancos persistiu.

Ainda segundo a publicação, nesta segunda internação, Selena insistiu que deveria ter alta, mas os médicos não permitiram deixar o hospital. Informantes contaram que ela se apavorou e sofreu uma crise nervosa tentando arranjar as vias injetáveis de seu braço.

Agora, ela estaria em um hospital psiquiátrico, passando por uma terapia dialética comportamental, um tratamento que ela já se submeteu no passado e que atua em diveros transtornos mentais.

No último ano, a cantora passou por um transplante de rim em decorrência da doença lúpus. Em 2014, ela estava por duas semanas em uma clínica de reabilitação.

Recentemente, Selena deu sinais de que estava emocionalmente abalada. No dia 23 de setembro, ela divulgou um comunicado nas redes sociais avisando aos fãs que se afastaria por tempo indeterminado da web. Antes de deixar o Instagram, a cantora fez uma live, respondendo perguntas de fãs e afirmou que a depressão a consumiu ao longo de cinco anos de sua vida.

Nas redes sociais, fãs e internautas já torcem pela recuperação da cantora. No Twitter, muitos usuários passaram a usar a hashtag #PrayForSelena, algo como Reze por Selena. Francia Raisa, melhor amiga de Selena e que transplantou seu rim para a beldade, também deu sinais de que as coisas não iam bem. No dia 6 de outubro, ela publicou uma mensagem com uma série de emojis de corações partidos, sem dar qualquer explicação e preocupando os fãs.