São Paulo Fashion Week estreia nova fase

11/10/2018 | 07:55



A São Paulo Fashion Week entra em um novo ciclo a partir da próxima temporada, que ocorre entre 21 e 26 de outubro. Em sua 46ª edição, a primeira desde que passou a integrar o portfólio do grupo IMM Esporte e Entretenimento, estreia novos formatos e endereço, o espaço Arca, na Vila Leopoldina. "Num mundo caótico, que pede mudanças, a moda traz isso como discurso, como imagem e como exemplo. O novo SPFW é um espaço aberto", diz o diretor criativo Paulo Borges.

No escopo do evento, além da moda, ganha destaque uma programação relacionada à economia criativa e empreendedorismo, especialmente por meio do projeto Estufa, que inclui desfiles de uma nova geração de estilistas, uma agenda de master classes e workshops (realizados no Arca e no Farol Santander) e uma exposição com curadoria da cenógrafa e cineasta Daniela Thomas e da artista Mari Nagem. "É um lugar onde você vê processos de criação dissolvendo fronteiras, como a informática trabalhando com a poesia ou a vestimenta usada como forma de discutir o corpo", explica Daniela.

No que tange à moda, além de nomes, como Amir Slama, Gloria Coelho, Osklen, Reinaldo Lourenço e Ronaldo Fraga, entram na escalação oficial da SPFW nº 46 as jovens marcas Cacete Company e Piet, com vocação street e casual, e a Torinno, com seu masculino de luxo, além da veterana Bobstore, com uma moda feminina urbana e levemente boêmia.

Num calendário que ainda mistura as estações (efeito do modelo see-now/buy-now), a maior parte das marcas deve apresentar coleções para o inverno 2019. "Deixamos livre, cada um tem uma estratégia", conta Paulo. "Os desfiles se tornaram instrumentos poderosos na formação do discurso e da imagem de uma marca. Com as redes sociais, ele vai muito além daqueles 10, 15 minutos", finaliza.

Programação

Domingo, 21

19h30 - Lily Sarti

Segunda, 22

15h - Osklen

16h30 - Patricia Viera

17h30 - Torinno

19h - Modem

20h30 - João Pimenta (fem.)

Terça, 23

13h - Reinaldo Lourenço

14h30 - Aluf*

14h45 - Lucas Leão*

16h - PatBo

17h30 - Top 5

19h - Amir Slama

20h30 - Ronaldo Fraga

Quarta, 24

12h30 - Gloria Coelho

14h30 - Helena Pontes*

14h45 - Ão*

15h - Korshi 01*

16h30 - Beira

18h - Lino Villaventura

20h - Bobstore

Quinta, 25

14h30 - Victor H. Mattos*

14h45 - Mipinta*

16h30 - Two Denim

18h - Cotton Project

19h - Apartamento 03

20h - Handred

Sexta, 26

15h30 - Cacete Company

16h30 - João Pimenta (masc.) 18h - Piet

19h - Ratier

20h30 - Água de Coco

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.