Atropelamento de romeiros coloca estradas para Aparecida em alerta

11/10/2018 | 07:51



Dois romeiros que seguiam a pé na direção do Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, foram atropelados por um carro nesta quarta-feira, 10, na via Dutra. Um deles foi levado em estado grave a um hospital da região e o outro teve ferimentos leves e acabou atendido no local. Dois ocupantes do automóvel também ficaram feridos - sem gravidade.

As rodovias de acesso à cidade de Aparecida estão em alerta para o risco de acidentes com os peregrinos. Desde o dia 1º até a tarde desta quarta, 2.727 fiéis haviam passado a pé pela Dutra, seguindo para o santuário. O pico no movimento de caminhantes deve ocorrer quinta e sexta-feiras (dias 11 e 12). Os romeiros caminham pelos acostamentos, às vezes muito próximos da pista. A chuva aumenta o risco de acidentes.

"Não temos como proibir a manifestação na rodovia, mas trabalhamos para diminuir essas ocorrências e reafirmamos os perigos ao realizar essas romarias na rodovia", disse Virgílio Leocádio, gestor de atendimento da concessionária CCR NovaDutra. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.