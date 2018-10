Paquistão apresenta pedido formal de assistência financeira ao FMI

11/10/2018 | 06:31



O ministro de Finanças do Paquistão, Asad Umar, apresentou nesta quinta-feira um pedido formal de assistência financeira ao Fundo Monetário Internacional (FMI), durante reunião com a diretora-gerente do Fundo, Christine Lagarde.

O pedido formal dá início a um processo que normalmente demora pelo menos um mês antes que o Paquistão possa receber recursos do FMI.

Antes do pedido, Lagarde comentou que um eventual acordo de ajuda com o Paquistão exigiria "absoluta transparência" em relação a suas dívidas, muitas das quais estão ligadas à estratégia de desenvolvimento do governo chinês conhecida como "Iniciativa Um Cinturão, Uma Rota". Fonte: Dow Jones Newswires.